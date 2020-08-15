2020 Toyota araç fiyatları ne kadar?
İkinci el piyasasında görülen artış sıfır araçlarda da var mı? Sıfır araç fiyatları arttı mı? Pandemi sıfır araç fiyatlarını da etkiledi mi? Bu haberimizde sıfır Toyota marka araçların fiyatlarını derledik. İşte fiyatlar...
Pandemi nedeniyle sanayi üretiminde yaşanan azalma otomotiv sektörünü oldukça fazla etkiledi. Otomotiv fabrikalarında üretiminin aşırı derecede düşmesi hem sıfır araç fiyatlarını hem de ikinci el araç fiyatlarını etkildi.
Bu haberimizde Toyota marka araç modellerinin 2020 fiyatlarını derledik. İşte Toyota marka araç modellerinin 15 Ağustos 2020 fiyatları!
Toyota Corolla Hatchback Hybrid
Toyota Corolla Hatchback
Toyota Corolla Hybrid
Toyota Corolla
Toyota C-HR Hybrid
Toyota C-HR
Toyota RAV4 Hybrid
Toyota Hilux