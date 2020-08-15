  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv

2020 Toyota araç fiyatları ne kadar?

İkinci el piyasasında görülen artış sıfır araçlarda da var mı? Sıfır araç fiyatları arttı mı? Pandemi sıfır araç fiyatlarını da etkiledi mi? Bu haberimizde sıfır Toyota marka araçların fiyatlarını derledik. İşte fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:51:00 - 2020-08-15 20:53:43
2020 Toyota araç fiyatları ne kadar?

Pandemi nedeniyle sanayi üretiminde yaşanan azalma otomotiv sektörünü oldukça fazla etkiledi. Otomotiv fabrikalarında üretiminin aşırı derecede düşmesi hem sıfır araç fiyatlarını hem de ikinci el araç fiyatlarını etkildi.

Bu haberimizde Toyota marka araç modellerinin 2020 fiyatlarını derledik. İşte Toyota marka araç modellerinin 15 Ağustos 2020 fiyatları!

Toyota Corolla Hatchback Hybrid

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla

Toyota C-HR Hybrid

Toyota C-HR

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota Hilux 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı