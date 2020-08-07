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Otomotiv

2020 model Volvo XC60, XC90'a çarpışma dayanıklık ödülü verildi

Dayanıklığı ile adından söz ettiren Volvo, XC60, XC90 IIHS'den yüksek çarpışma testi ödülü aldı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:01:00 - 2020-08-07 20:03:51

Dayanıklığı ile gönüllerde taht kuran İsveç otomobil markası Volvo, 2020 modellerinde de güvenlik kalitesinden ödün vermedi. Volvo'nun son model SUV'larından olan XC60 ve XC90'a, Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yüksek çarpışma dayanıklığı ödülü verildi 

IIHS geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklama ile testlerin başarı ile geçen iki araca iki tür dayanıklılık sertifikası verdi. Bu sertifikalardan üstün güvenlik ödülü Volvo XC60 a, en üstün güvenlik (Top Safety Pick Plus) ödülü ise XC90'a verilmiş oldu. 

Otomobillerin bu iki sertifkayı almak için testlerden çok iyi puan alması gerekiyor. Her iki modelde küçük çarpışmalardan, orta dereceli çarpışmalardan, yan darbeleri ve tavanı kapsayan çarpışma testlerinden en yüksek puanı aldı. IIHS testelerinde en önemli hususlardan biriside çarpışma önleme kabiliyeti. Volvo burada da her iki modeli ile birlikte iyi bir çıkararak "en iyi ikinci gelişmiş derecelendirme"yi hanesine yazdırmış oldu. Farlarındaki kavisli yapısı ile viraj aydınlatması testinden de başarı ile ayrıldı. Üstün güvenlik sınıfı sertifikası araçlar sadece Volvo XC60 ve XC60 ile sınırlı kalmıyor. 2020 Cadillac GT6 ve 2020 Mercedes-Benz GLE-Class'da  En üstün güvenlik sertifikası bulunan SUV araçlar arasında.   

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