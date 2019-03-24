0553 313 94 23

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Elemelerin ilk haftası, D, F ve J gruplarında oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

24 Mart 2019 Pazar 01:12
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ilk haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmalarda, F Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Norveç'i 16. dakikada Rodrigo, 71. dakikada penaltıdan Sergio Ramos'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü, 65. dakikada penaltıdan Joshua King kaydetti.

J Grubu'nda ise İtalya, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda ağırladığı Finlandiya'yı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Nicolo Barella ve 74. dakikada Moise Kean'ın ağları sarsmasıyla galibiyete uzandı.

- Bosna Hersek, Süper Lig'de forma giyen oyuncularıyla kazandı

Bosna Hersek ise konuk ettiği Ermenistan'ı 2-1 yendi.

Ev sahibi ekip, 33. dakikada Rade Krunic'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca'nın pasını iyi değerlendiren Atiker Konyaspolu Deni Milosevic, skoru 2-0'a getirdi. Ermenistan'ın tek golü, 90+3'üncü dakikada penaltıdan Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Öte yandan, Roma forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takımdaki 100. maçına çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek milli formasını 100 kez giyen ilk isim oldu.

EURO 2020 Elemeleri'nde ikinci haftasına, C, E, G ve I gruplarında oynanacak 10 karşılaşmayla ara verilmeden yarın devam edilecek.

İlk haftanın son gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

 

- D Grubu

Gürcistan-İsviçre: 0-2

Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti: 0-1

 

- F Grubu

Malta-Faroe Adaları: 2-1

İsveç-Romanya: 2-1

İspanya-Norveç: 2-1

 

- J Grubu

Bosna Hersek-Ermenistan: 2-1

İtalya-Finlandiya: 2-0

Lihtenştayn-Yunanistan: 0-2

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:12
  1. Konya
  2. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  3. 8 karşılaşma
  4. elemeler
  5. ispanya
  6. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil ve Tevrat
    1. Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil..
    2. Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde..
    3. ASEV TSM’den Aliağalılara müzik..
    4. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    5. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    6. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    7. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    8. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    9. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    10. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    11. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    12. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    13. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    14. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    15. Fıstık çamının geleceğine imza
    16. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    17. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    18. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    19. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    20. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    21. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    22. Ankara Cumhur dedi
    23. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    24. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    25. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    26. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    27. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    28. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    29. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    30. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak