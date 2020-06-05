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Spor

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı 2021’e erteledi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı korona virüs salgını nedeniyle 12-19 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:45:52 -
2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı 2021’e erteledi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı korona virüs salgını nedeniyle 12-19 Eylül 2021 tarihine ertelendi.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu’nun bu yıl Polonya’da düzenlenecek şampiyonayı 2021 yılına ertelendiği duyuruldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın 12-19 Eylül 2021 tarihilerinde yine Polonya’da yapılacağı ifade edildi.

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