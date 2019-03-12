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2019 UEFA Pro Lisans Kursu iptal edildi

TFF, 2019 yılında açılması planlanan UEFA Pro Lisans Kursu’nun UEFA Antrenörlük Sistemi’nde yaşanılan değişiklikten dolayı iptal edildiğini açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 14:14
2019 UEFA Pro Lisans Kursu iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında açılması planlanan UEFA Pro Lisans Kursu’nun UEFA Antrenörlük Sistemi’nde yaşanılan değişiklikten dolayı iptal edildiğini, kursa katılmak isteyenlerin 2020’de başvurularını yenilemesi gerektiğini açıkladı.

 

UEFA Antrenörlük Sistemi’nde değişiklik yaşandı. Buna göre UEFA Pro Lisans Kursu artık iki yılda bir açılacak ve katılımcı sayısı da 20’yi geçemeyecek. TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"UEFA JIRA Paneli, UEFA Antrenörlük Sistemi’nde yaptığı değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu’nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceğini ve katılımcı sayısının 20’yi geçemeyeceğini bildirmiştir.

 

Bu düzenleme sonrasında TFF tarafından 2019 yılında açılması planlanan kurs iptal edilmiş olup, UEFA Pro Lisans Kursu’na katılmak isteyen antrenörlerimizin 2020 yılında kurs başvurusunu yenilemesi gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:14
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