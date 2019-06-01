2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Şampiyonanın 3. ayağı Kartepe'de tamamlandı



KOCAELİ (AA) - 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı olan Kartepe Tırmanma Yarışı sona erdi. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen yarışta 5,3 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli Derbent parkuru koşuldu. Yarışta 4 kategoride 17 sporcu mücadele etti. Birinci kategoride Murat Can Şen, ikinci kategoride Yiğit Sercan Yalçın, üçüncü kategoride Refik Bozkurt ve dördüncü kategoride Emin Cem Yalın birinci oldu.

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