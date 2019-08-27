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2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Porto Riko

Çin'deki turnuvada tarihinde 14. kez yer alacak Porto Riko, bu büyük organizasyonda en fazla yer alan takımlardan biri olarak dikkati çekiyor.

27 Ağustos 2019 Salı 15:01
2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Porto Riko

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Porto Riko, bu önemli organizasyonda en çok yer alan takımlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alan Porto Riko, 14. kez katılacağı turnuvada en iyi derecesini 1990'da yarı final oynayarak gerçekleştirdi. Porto Riko, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 4. oldu. Düzenli olarak Dünya kupalarına katılmasına rağmen şampiyonluk özlemini dindiremeyen Güney Amerika temsilcisi, 24 yıllık hasretini ise 2014'te dindirdi. Dünya Kupası'na uzun bir aradan sonra İspanya'da katılma başarısı gösteren Porto Riko, üst üste beşinci kez organizasyonda mücadele edecek.

Porto Riko, sadece 1950, 1954, 1970 ve 1982'deki turnuvalarda yer alamadı.

Elemelerdeki performansı

Amerika elemelerinde ilk turda 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan Porto Riko, ABD'nin ardından ikinci sırada üst tura yükseldi.

Elemelerin 2. turunda Arjantin, Uruguay ve Panama ile karşılaşan Porto Riko, yine 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonunda 3. sırada Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Maç takvimi

Porto Riko'nun Guangzhou şehrindeki C Grubu maçlarının TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.30 İran-Porto Riko

2 Eylül Pazartesi:

15.30 Porto Riko-İspanya

4 Eylül Çarşamba:

11.30 Porto Riko-Tunus

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:01
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. İran
  4. İspanya
  5. Porto Riko
  6. Tunus
  7. Anadolu Ajansı

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