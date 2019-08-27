0553 313 94 23

2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Porto Riko

- Çin'deki turnuvada tarihinde 14. kez yer alacak Porto Riko, bu büyük organizasyonda en fazla yer alan takımlardan biri olarak dikkati çekiyor

27 Ağustos 2019 Salı 11:04
2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Porto Riko


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Porto Riko, bu önemli organizasyonda en çok yer alan takımlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alan Porto Riko, 14. kez katılacağı turnuvada en iyi derecesini 1990'da yarı final oynayarak gerçekleştirdi. Porto Riko, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 4. oldu. Düzenli olarak Dünya kupalarına katılmasına rağmen şampiyonluk özlemini dindiremeyen Güney Amerika temsilcisi, 24 yıllık hasretini ise 2014'te dindirdi. Dünya Kupası'na uzun bir aradan sonra İspanya'da katılma başarısı gösteren Porto Riko, üst üste beşinci kez organizasyonda mücadele edecek.

Porto Riko, sadece 1950, 1954, 1970 ve 1982'deki turnuvalarda yer alamadı.


- Elemelerdeki performansı


Amerika elemelerinde ilk turda 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan Porto Riko, ABD'nin ardından ikinci sırada üst tura yükseldi.

Elemelerin 2. turunda Arjantin, Uruguay ve Panama ile karşılaşan Porto Riko, yine 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonunda 3. sırada Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.


- Maç takvimi


Porto Riko'nun Guangzhou şehrindeki C Grubu maçlarının TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.30 İran-Porto Riko

2 Eylül Pazartesi:

15.30 Porto Riko-İspanya

4 Eylül Çarşamba:

11.30 Porto Riko-Tunus


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:04
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. iran
  4. ispanya
  5. Porto Riko
  6. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı
    1. Öğretmen, öğrenci velisini silahla..
    2. DPÜ BESYO’nun Özel Yetenek Sınavları..
    3. Hisarcık polisinden emniyet kemeri..
    4. Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Kubat’..
    5. Kardeşi tarafından kazara vuruldu
    6. Göztepe’den transfer atağı
    7. Gediz’de bebek bakım ve emzirme..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum’da
    9. Diyarbakır’da 130 bıldırcın doğaya..
    10. Mavi bayraklı plajlarda çevreci potalar
    11. Gurbetçiden köyüne dev Türk bayrağı
    12. ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı
    13. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    14. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    15. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    16. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    17. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    18. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    19. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    20. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    21. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    22. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    23. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    24. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    25. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    26. TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ..
    27. Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere..
    28. İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile..
    29. Kaymakam Sürücü, Merkez Camisi’ni..
    30. Sındırgı’da dam küle döndü
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!