



İSTANBUL (AA) - 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, 4. Grup'taki üçüncü maçında Makedonya'ya 30-23 yenildi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-10 geride kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 30-23 kaybetti.

İlk müsabakasında İzlanda'ya 36-23 yenilen, ikinci maçında Azerbaycan'ı 32-26 mağlup eden milliler, bir galibiyet, iki mağlubiyet yaşadığı grupta üçüncü olarak play-off turuna kalamadı.