2019 beklentileri yatırım zirvesinde ele alınıyor

Türkiye ekonomisinde 2019 yılındaki yatırım planları ve sektör temsilcilerinin beklentiler İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bugün düzenlenecek YATIRIM ZİRVESİ’nde ele alınacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’in ev sahipliğinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Sütlüce yerleşkesinde düzenlenecek zirveye Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan vekili, Dr. Alp Keler, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Adnan Yıldırım, Çalık Holding CFO’su Onur Yücekal, Halk GYO Genel Müdürü-GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Furkan Karakaya gibi alanının yetkin isimleri katılacak.