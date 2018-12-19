THY- Euroleague
0553 313 94 23

2019 beklentileri yatırım zirvesinde ele alınıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan YATIRIM ZİRVESİ’nde, Türkiye ekonomisinde 2019 yılındaki yatırım planları ve sektör temsilcilerinin beklentileri ele alınacak.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
2019 beklentileri yatırım zirvesinde ele alınıyor

Türkiye ekonomisinde 2019 yılındaki yatırım planları ve sektör temsilcilerinin beklentiler İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bugün düzenlenecek YATIRIM ZİRVESİ’nde ele alınacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’in ev sahipliğinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Sütlüce yerleşkesinde düzenlenecek zirveye Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan vekili, Dr. Alp Keler, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Adnan Yıldırım, Çalık Holding CFO’su Onur Yücekal, Halk GYO Genel Müdürü-GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Furkan Karakaya gibi alanının yetkin isimleri katılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
  1. Türkiye ekonomisi
  2. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  3. YATIRIM ZİRVESİ
  4. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran
  5. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren
  6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan vekili Dr. Alp Keler
  7. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan
  8. Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Adnan Yıldırım
  9. Çalık Holding CFO’su Onur Yücekal
  10. Halk GYO Genel Müdürü-GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin
  11. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku
  12. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  13. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  14. Furkan Karakaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piskopat Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!
    1. Piskopat Murat Özdemir'in yeni..
    2. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    3. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    4. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    5. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    6. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    7. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    8. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    9. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    10. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    11. AK Parti'de iki ilçeye atama
    12. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    13. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    14. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    15. Akciğer sertleşmesi
    16. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    17. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    18. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    19. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    20. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi