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2019 Asya Kupası finaline doğru

- Japonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Moriyasu:- "Güçlü olduklarının farkındayız. Fakat nasıl oynadıklarına bakmayacak ve kendi oyunumuzu sürdüreceğiz"- Katar Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sanchez:- "Kuşkusuz Katar futbol tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacağız"

31 Ocak 2019 Perşembe 17:03
2019 Asya Kupası finaline doğru


ANKARA (AA) - Katar ile Japonya'nın milli futbol takımlarının teknik direktörleri ve kaptanları, yarın oynanacak 2019 Asya Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Japonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu ile kaptanı Maya Yoshida ve Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü Felix Sanchez ile kaptanı Hasan Al-Haydos, final maçının yapılacağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Şampiyonluğa ulaşmaları halinde Asya Kupası'nı futbolcu ve teknik direktör olarak kazanan ilk kişi olacak Japon çalıştırıcı Moriyasu, "Bireysel unvanlarla pek ilgilenmiyorum. Yarın takım olarak kupayı evimize götürmek istiyoruz. Finale gelen kadar 16 gol atmış ve kalesinde gol görmemiş bir takımla karşılaşacağız. Güçlü olduklarının farkındayız. Fakat nasıl oynadıklarına bakmayacak ve kendi oyunumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Japonya Milli Takımı kaptanı Yoshida, yarı final maçlarını Katar'dan bir gün önce oynamanın avantajını sahaya yansıtmak istediklerini belirterek, "Takımca keyifli ve istekliyiz. İyi bir ivme yakaladık. Kupayı kazanmayı çok istiyorum. Çünkü harika bir teknik direktöre ve iyi futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz." diye konuştu.


- Katar cephesi

Katar Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Sanchez, "Kuşkusuz Katar futbol tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacağız. Finale gelene kadar oynadığımız 6 maçın da hikayesi farklıydı. Japonya maçınınki de farklı olacak. Japonya, Asya Kupası'nı defalarca kazanmış çok kaliteli bir takım olsa da bu meydan okumaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Milli Takımı kaptanı Al-Haydos ise tarihe geçme fırsatını değerlendirmek istediklerini kaydederek, "Hepimiz çok heyecanlıyız ama maçla ilgili en önemli şey sakin kalabilmek. Sabırlı olmalı ve teknik direktörümüzün istediklerini sahaya yansıtmalıyız." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:03
  1. 2019 Asya Kupası
  2. Felix Sanchez
  3. Futbol
  4. Hajime Moriyasu
  5. Japonya
  6. Katar

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