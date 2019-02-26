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2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na doğru

- Antalya'da 3-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyona, yaklaşık 100 sporcu katılacak- TSF Başkanı Gülkız Tulay: "Satranç hayalleri ve hedefleri büyüten, güzellikleri çoğaltan bir spor"

26 Şubat 2019 Salı 13:32
2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na doğru


ANTALYA (AA) - 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 3-9 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonada, Türkiye ile KKTC'den yaklaşık 100 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, satrançta kadınların şampiyonluk mücadelesinin nefesleri keseceğine inandığını vurguladı.

Kadın sporcu sayısını artırmak için sayısız güzel çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Tulay, "Satrançta kadın sporcu sayısı 2012 yılında 47 bin 340 iken, 2019 yılı itibarıyla 302 bin 324'e ulaştı. Yedi yılda sporcu sayımızı 6 kat artırdık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın satranççısı kabul edilen Macar Judit Polgar gibi isimlerin Türkiye'den de çıkmasının en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Tulay, sporcu sayısının artmasıyla, bu branşta kadınların başarısının da artacağına dikkati çekti.

Tulay, satrancın çok yönlü düşünmeye, harekete geçmeye, sebep sonuç ilişkisi kurmaya yönlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle daha çok kızımızın bu spora gönül vermesini istiyoruz. Eğer evlerde aileler ve okullarda öğretmenler desteklerse, daha fazla kızımız bu sporun içinde yer alacaktır. Satranç hayalleri ve hedefleri büyüten, güzellikleri çoğaltan bir spor. Bu sporla tanışan her kızımız bir Judit Polgar olmaya aday. İşin sırrı disiplinli çalışmak ve hedefe doğru sağlam adımlarla yürümek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de içinde olduğu hafta boyunca, Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda güçlü sporcularımızın mücadelesine şahit olacağız."

Öte yandan, şampiyona sponsoru Arzum'un üst yöneticisi Mete Zadil'in de birçok alanda kadınların yanında olduklarını ve 11 yıldır Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na destek verdiklerini aktararak, "Şampiyonanın heyecanı her yıl biraz daha artıyor. Satranç alanındaki potansiyelin her geçen sene artması bizi de heyecanlandırıyor. 2012 yılında federasyonun ilk kadın başkanı olan Gülkız Tulay'a da satranç sporuna katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde görüş belirttiği aktarıldı.


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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:32
  1. Antalya
  2. Satranç
  3. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

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