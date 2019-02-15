2018 yılı atlı cirit müsabakaları başladı
B grubu müsabakaların ilk gününde Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 11-6,5 yendi15 Şubat 2019 Cuma 14:54
ANKARA (AA) - 2018 yılı atlı cirit B grubu müsabakaları Ankara'da başladı.
TJK 75. Yıl Hipodromu'ndaki müsabakalara Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü katılıyor.
Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, günün ilk maçında Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 11-6,5 yenerek B grubu müsabakalarına iyi bir başlangıç yaptı.
Organizasyonda yarın Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşacak. Müsabaka saat 10.30'da başlayacak.
B grubunda yer alan ancak müsabakalara katılmayan Erzurum Yenişehir Atlı Cirit Spor Kulübü ise doğrudan küme düştü.
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