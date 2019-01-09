2010 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü! İstanbul barajlarında kar bereketi

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların doluluk olanları bugün itibariyle yüzde 87,12'ye kadar yükseldi. İstanbul'da bulunan barajlar 2010 yılından bugüne kadar en yüksek seviyeleri gördü. Artan Kar yağışı sebebiyle yükselen barajlardan Kazandere ve Darlık yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Istrancalar, Terkos, Alibey ve Büyükçekmece Barajlarının doluluk oranları ise yüzde 90 oranını aştı. Elmalı ve Ömerli barajları ise yüzde 80 seviyelerine ulaşırken, Papuçdere yüzde 63, Sazlıdere ise yüzde 48 doluluk oranına sahip.

Alibeyköy Barajı'nın 2010 yılından sonra en yüksek seviyelerine ulaşmış hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde yaz aylarında tamamen gözüken Güzelce kemeri büyük bir kısmı sular altında kaldığı görülüyor. Barajın yan kısımlarında bulunan patika yolların ise tamamen sular altında kaldı. Baraja girilmemesi için konan uyarı levhalarına kadar su seviyesi yükseldi.

Öte yandan barajdan karşıya araçlarıyla geçen off-roadcular ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Karşıya suyun az olduğu dönemde rahatlıkla geçen off-roadcular yolda kaldı. Suların yükselmesiyle şaşkına dönen sürücüler geri çıkmak zorunda kaldı.

"Su seviyesi alçak olduğu zaman geçiyoruz”

Sultangazi'de oturduğunu ve sıklıkla barajın çevresinde gelerek özel modifiye edilmiş aracı ile off-road yapan Can güler, "Normalde su seviyesi alçak olduğu zaman geçiyoruz. Su seviyesi biraz yükselmiş. Bu yüzden daha fazla tehlikeye girmemek için bıraktık. Kış aylarında kar yağışlarının su seviyesinin yükselmesine etkisi oldu. Su seviyesi az olduğu zaman patika yollardan kolaylıkla aracımız ile geçebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geçen seneler yürüyerek gittiğimiz yerler vardı"

Alibeyköy Barajı çevresine sürekli gezmek için geldiğini ifade eden Özgür Karakuş, "Normalde araç ile girdiğimiz yerin daha ilerisine gidebiliyorduk. Şu anda sular yükseldiği için araçta su alıyor biz de daha fazla ilerleyemiyoruz. Su seviyesi baya yükselmiş geçen seneler yürüyerek gittiğimiz yerler vardı. Su seviyesi kar ve yağmurun etkisiyle baya bir yükselmiş durumda" dedi.