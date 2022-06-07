20 yıllık AK Parti iktidarında bir ilk! Büyük hamle

Küresel ekonomik çalkantının etkilediği ülkelerden biri olan Türkiye'de de başta enerji maliyetlerinin getirdiği yük ve döviz kuru ile enflasyondaki artış, bütçe hedeflerinin sapmasına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre; özellikle sağlık alanındaki bazı harcama kalemleri, temmuzda yapılacak maaş zamları, enerji alanında vatandaşa verilen destekler, zorunlu yatırım harcamaları ve malzeme alımları gibi konularda ek bütçe gündeme gelebilir.

AK Parti kulislerinde, tam olarak hangi kalemler için ek ödenek talep edileceği konusunda hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

AK Parti 20 yıllık iktidarında ilk kez ek bütçe çıkartacak

Ek bütçe yapılması konusunda karar alınması durumunda 20 yıllık AK Parti iktidarları dönemlerinde ilk kez ek bütçe çıkarılmış olacak. AK Parti'nin iktidara geldiği yıl olan 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 2003 bütçesinin hazırlık sürecinde takvim yetişmeyeceği için geçici bütçe çıkarılmıştı. Yine 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra hükûmet kurulamadığı için 1 Kasım 2015'te yenilenen seçimler sebebiyle 2016 bütçesi çıkarılana kadar geçici bütçe kanunu çıkarılmıştı. AK Parti 20 yıllık iktidarı süresinde ek bütçe çıkarmaya ise ihtiyaç duymamıştı.

Fransa da yükseltiyor

Öte yandan bütün dünyada enflasyon problemi çığ gibi büyüyor. Fransa Maliye Bakanı Le Maire; enflasyonla mücadele etmek durumunda olduklarını belirterek, "2023 yılında bunu telafi etmek için enerji faturaları yükseltilmeyecek. Ek finansman ihtiyacı, hükümet bütçesinden yaklaşık 2 milyar euro" olarak açıklama yaptı.