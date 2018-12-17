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20 yıldır yaptıkları ekşi mayalı köy ekmeği gelir kapıları oldu

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nin Obasya Yerleşkesi'nde kurulan taş fırında ekşi mayalı köy ekmeği yaparak geçimini sağlayan Gürcan çiftinin pişirdikleri ekmekler, müşteriler tarafından büyük rağbet görüyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:56
20 yıldır yaptıkları ekşi mayalı köy ekmeği gelir kapıları oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Yeter Gürcan (40) ve Osman Gürcan (52) çiftinin, 20 yıldır kendileri için taş fırında yaptıkları 'ekşi mayalı köy ekmeği' geçim kaynakları oldu. Gürcan çifti, yöredeki turizmi geliştirmek için kurulan yerleşkede taş fırında yaptıkları ekmeği satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yunusemre İlçesi'nin Obasya Yerleşkesi'nde kurulan taş fırında ekşi mayalı köy ekmeği yapımına başlanırken, çiftçilik yapan Gürcan çifti de daha önce kendileri için yaptıkları ekşi mayalı köy ekmeğini satış için üretmeye başladı. 1 kilo 250 gramlık köy ekmeği 6 liradan satılırken, çift talebe göre günde ortalama 40 ekmek ürettiğini ifade etti.

'Eşimin yardımıyla yapıyorum'

Ekmeğin yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirten 2 çocuk annesi Yeter Gürcan, "Akşamdan mayayı üretiyorum. Sabah hamuru yoğuruyorum. Sonra fırını yakıyorum.  Fırını temizledikten sonra, yuvarlak ekmek şekli verdiğimiz hamurları fırına atıyorum. Ekmeğimiz 1 saat fırında kaldıktan sonra çıkarıyoruz ve yemeye hazır hale geliyor. Ekmeğimiz 15 gün bile dışarıda kalsa küflenmiyor ya da bayatlamıyor. Bu ekmeği atalarımızdan öğrendik. Bu iş sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Ancak bu ekmeğin bu aşamalara gelmesi kolay değil. Eşimin yardımıyla yapıyorum. Tek kişilik bir iş değil. Kendisi bana ekmeğin yapımının her aşamasında yardımcı oluyor" dedi.

Eşinin ekşi mayalı köy ekmeği yapımında usta olduğunu belirten Osman Gürcan ise, "Bu ekmeği biz önceleri kendimiz için yapıyorduk. O dönemde bir arkadaşıma da bu ekmekten ikram etmiştim. Çok beğenmiş. Bizi, Obasya Yerleşkesi'ne tavsiye etti. Böylelikle burada bu ekmekten yapmaya başladık. Hem pek çok kişiyi bu lezzetle tanıştırdık hem de kazanç kapımız oldu" diye konuştu.

'Burada üretim başladı'

Gelen talepler üzerine böyle bir projeyi başlattıklarını ifade eden Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, "64 kırsal mahallenin bulunduğu Yuntdağı'nda bu yerleşkeyi kurduk. Buraya gelen misafirlerin ekşi mayalı köy ekmeğinin çok istendiğini gördük. Bu ekmeği yapanları, bilenleri araştırdık. Kendilerine ulaştık ve onları burada konuk ediyoruz, kendilerine ev tahsis ettik. Burada ekşi mayalı ekmek üretimi başladı. Özellikle hafta sonları buraya gezmeye gelenler ekmek alıp dönüyorlar. Sırf ekmek için gelenler bile var" dedi.

'Müşterilerden ekmek tavsiyesi

Müşterilerden Hikmet Oben (55), "Buraya daha önce gezmeye geldiğimde tavsiye üzerine ekşi mayalı köy ekmeği almıştım. Çok beğendik. Şimdi sadece ekmeği almak için geldim. Çok lezzetli ve dayanıklı" dedi. Bir diğer müşteri Erdoğan Barut (68) da "Aldığımız ekşi mayalı köy ekmeği normal ekmekten çok daha lezzetli" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:56
  1. Manisa
  2. Yunusemre ilçesi
  3. Obasya yerleşkesi
  4. ekşi mayalı köy ekmeği
  5. köy ekmeği
  6. Yeter Gürcan
  7. Osman Gürcan
  8. ekmek üretimi

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