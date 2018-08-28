20 yıldır kafasında çivilerle yaşıyor! Çaresiz adam yardım bekliyor

Şanlıurfa’da 43 yaşındaki terzi Abdulkadir Özeren, 20 yıl önce, gece işten çıktıktan sonra evine gittiği sırada iddiaya göre kafasına çivili zincirle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurularak yaralandı. Kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan Özeren, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaklaşık bir hafta sonra kafasında şişlik oluşmasıyla tekrar hastaneye giderek röntgen çektiren Özeren, kafatasında yaklaşık 30 adet çivi ve toplu iğneye benzer metal maddelerin olduğu tespit edildi.

YARDIM BEKLİYOR

Bekar ve tek başına yaşayan Özeren, yaklaşık 15 kez kendi imkanlarıyla ameliyat olduğunu, tamamen iyileşmesi için ise Antalya’da olması planlanan ameliyat için maddi durumunun olmadığını ifade ederek, hayırsever işadamlarından ve devlet büyüklerinden yardım istedi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde ameliyat için başvuru yaptığını aktaran Özeren, tedavi için gerekli parayı bulamazsa ameliyat olamayacağını söyledi.