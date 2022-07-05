20 yıl sonra bir ilk! Dolar kuru hareketlendi

Euro, ABD doları karşısında 2002 Aralık ayından bu yana ilk kez 1,02804 seviyesini gördü. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerine çıkarken, dolar/TL yeniden 17 seviyesinin üzerini test etti.

Rusya'dan doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların, yüksek enerji fiyatlarının ve Ukrayna'da devam eden savaşın Euro Bölgesi ekonomisini resesyona sokacağı endişeleri yatırımcıları eurodan güvenli liman olarak görülün ABD doları ve İsviçre frangına yönlendiriyor.

Norveçli petrol şirketi Equinor bugün başlayan işçi grevinin, petrol ve doğalgaz üretimini günlük 89,000 varil düşürmesini beklediğini açıklamıştı. Norveç petrol ve gaz sektöründe işçi sendikası ile işveren arasındaki müzakerelerden sonuç alınamaması grevi tırmandırabilir. İşveren temsilcisi Norveç Petrol ve Gaz Birliği yaptığı açıklamada, grevin sürmesi halinde cumartesi günü Norveç'in doğal gaz ihracatının yüzde 56 azalacağını belirtti.

Euro, ABD doları karşısında 2002 Aralık ayından bu yana ilk kez 1,02804 seviyesini gördü. Parite saat 14:00 itibariyle 1,0295 seviyesinde yer aldı.

ABD doları karşısında yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 13,05 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre kayıp yüzde 9,33'e çıktı.

Euro, İsviçre frangı karşısında da İsviçre MB'nin Euro/İsviçre Frangı paritesini 1'e sabitlediği 2015 yılında bu yana ilk kez 0,9925'e kadar geriledi.

Euro, İsviçre frangı karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 değer kaybetti.

Dolar yeniden 17 liranın üzerinde

Öte yandan dolar endeksi yüzde 1 yükselişle 106 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL de yeniden 17 liranın üzerinde. İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen hafta BDDK kararı ile 16.03'e kadar gerilemişti.

Kur, yeniden Haziran'ın ilk haftasında işlem gördüğü seviyelere hareketlenirken, bugün 17 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL yüzde 1'in üzerinde artışla 17,01 seviyesine geldi. Euro/TL ise paritenin etkisiyle 17,50'nin altına gerilerken ardından 17,51'in üzerine çıktı.