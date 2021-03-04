20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını tüm dünyada alışkanlıkları değiştirdi. Kısıtlamalar ve maskeler ise salgını kontrol altına almanın en önemli yolu. Ülkemizde artık illerdeki vaka sayılarına göre kararlar alınacak. Bu sebeple pek çok kişi hangi illerde 20 yaş altı yasaklarının kaldırıldığını araştırıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller hangileri?

20 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı. Çok yüksek riskli illerde ise yasak devam ediyor.

Ayrıca düşük ve orta risk grubundaki illerde 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üstü 10.00-1400, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak