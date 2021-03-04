20 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Hangi şehirde 20 yaş altı yasakları kaldırıldı? 1 Mart Pazartesi gününden itibaren yerinde karar dönemi başladı. Böylelikle illerdeki vaka sayılarına göre şehirlerin risk durumu belirlendi. Kararlar risk durumuna göre verilmeye başlandı. 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyor. Peki, 20 yaş altı metroya metrobüse binebilir mi?
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını tüm dünyada alışkanlıkları değiştirdi. Kısıtlamalar ve maskeler ise salgını kontrol altına almanın en önemli yolu. Ülkemizde artık illerdeki vaka sayılarına göre kararlar alınacak. Bu sebeple pek çok kişi hangi illerde 20 yaş altı yasaklarının kaldırıldığını araştırıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller hangileri?
20 yaş altı toplu taşıma kullanabiliyor mu? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı. Çok yüksek riskli illerde ise yasak devam ediyor.
Ayrıca düşük ve orta risk grubundaki illerde 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üstü 10.00-1400, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.
Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye
Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa
Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak