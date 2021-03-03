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Yaşam 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? Çocuklar hangi saatlerde sokağa çıkabiliyor?
Yaşam

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? Çocuklar hangi saatlerde sokağa çıkabiliyor?

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması sürüyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? sorusu son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? Çocuklar hangi saatlerde sokağa çıkabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:39:00 -
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? Çocuklar hangi saatlerde sokağa çıkabiliyor?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni genelgeye göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde devam ediyor, hangi illerde kaldırıldı?

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, ‘Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.’ denildi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

Risk grubuna göre iller

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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