Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle vatandaşlar bir indirimin olup olmayacağını merak ediyor.

20 Temmuz benzin motorin indirimi var mı?

Benzin fiyatında 96 kuruşluk bir indirim yaşandı. Motorin ve LPG fiyatında bir indirim yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Motorin ve LPG için henüz bir indirim haberi gelmedi.

İstanbul Avrupa yakasında benzin 22.72 TL, motorin 25.38 TL'den satılıyor.

İstanbul Anadolu yakasında benzin 22.73 TL, motorin 25.4 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 22.83 TL'ye, motorin 25.5 TL'ye satılıyor.

Ankara'da benzin 22.84 TL'den, motorin 25.54 TL'ye satılıyor.