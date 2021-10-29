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Aktüel 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde oluştu! Mahallede panik
Aktüel

20 metre çapında, 12 metre derinliğinde oluştu! Mahallede panik

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğu fark eden çiftçi Bayram Şahin, ''Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:31:00 -
20 metre çapında, 12 metre derinliğinde oluştu! Mahallede panik

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğu fark eden çiftçi Bayram Şahin, ''Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz'' dedi.

Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz" diye konuştu.

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