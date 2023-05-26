  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Aktüel

20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 00:40:00 -
20 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın düzensiz göç ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmada Ula Gölcük mahallesi girişinde 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör olduğu değerlendirilen şahıs ile araçlara el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Denizli girişi Gölcük Mahallesinde gece saatlerinde yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında ekipler tarağından 34 BRV 75 plakalı araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 20 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 34 BRV 75 plakalı araç sürücüsü B.D. (44) ve düzensiz göçmenleri taşıyan araca öncülük ettiği öğrenilen 34 GDJ 808 plakalı araçta bulunan A.Y. (26) ve E Y.D (23) isimli organizatörler yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri öğrenilirken, organizatörler gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

19 düzensiz göçmen yakalandı
19 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

19 düzensiz göçmen yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

107 düzensiz göçmen gözaltına alındı
107 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Dünya

107 düzensiz göçmen gözaltına alındı

21 düzensiz göçmen kurtarıldı
21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aktüel

21 düzensiz göçmen kurtarıldı

179 düzensiz göçmen yakalandı
179 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

179 düzensiz göçmen yakalandı

10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

10 düzensiz göçmen yakalandı

46 düzensiz göçmen kurtarıldı
46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gündem

46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23