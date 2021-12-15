20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı alımları başladı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması son dakika kontenjanları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 bin personel alımı kapsamında, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkarak alım işlemlerine başlanacağını söyledi. Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti: 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

20 bin sağlık personeli atama branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç olan hastanelerinde görevlendirilecek; hemşire, radyolog, anestezi teknikeri, acil tıp teknisyesi ve anestezi teknikeri gibi branşlarda personel alımı için geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı ne kadar anestezi teknikeri alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel ataması branş dağılımına bakıldığında 1107 anestezi teknikeri, 1466 tıbbi sekreter, 706 röntgen teknikeri, 513 laboratuvar teknikeri 390 fizyoterapist, 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 338 diyetisyen, 287 psikolog, 46 iş ve uğraşı terapisti, 50 odyolog, 14 perfüsyonist, 27 sağlık fizikçisi, 144 sosyal çalışmacı, 6 biyolog, 96 çocuk gelişimcisi, 50 dil ve konuşma terapisti, 23 adli tıp teknikeri, , 66 ameliyat teknikeri, 66 çevre sağlığı teknikeri, 66 diş protez teknikeri, 172 diyaliz teknikeri, 122 eczane teknikeri, 39 elektrononörofizyoloji teknikeri, 98 evde bakım teknikeri, 137 fizik tedavi teknikeri, 22 iş ve uğraşı teknikeri,, 112 odyometri teknikeri, 130 ortopedi teknikeri, 27 patolojik anatomi teknikeri, 20 podolog teknikeri, 40 radyoterapi teknikeri, 10 yaşlı bakım teknikeri, 43 anestezi teknisyeni, 10 çevre sağlığı teknisyeni, 66 ilk ve acil yardım teknisyeni, 43 laboratuvar teknisyeni, 43 röntgen teknisyeni, 43 tıbbi sekreter alımı yapacak.