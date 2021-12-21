Sağlık çalışanlarının merakla beklediği atamalara ilişkin süreç başladı. Başvuru yapanlar ise atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

20 bin sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığınca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar, tercihlerini 16-22 Aralık tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şimdilik bir bilgi paylaşılmadı.