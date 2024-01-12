  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

New York'tan sonra Moskova’da da bir sinagogun altından gizli tünel çıktı

Şaibeli isimler yeniden aday! Eş başkanların aday savaşı

Erdal Beşikçioğlu'yla Başlayan Tartışmada Mansur Yavaş Aday Olmam Resti Çekti Mi? Fatih Altaylı yine saçmaladı

Arkadaşlar şehirler için çalışacak! CHP Kandil'in kölesi oldu

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı!

Yapay zekalı teknolojik sürüşe devam! Togg'dan bir "akıllı" adım daha

Kadınları para karşılığı eve çağırarak falakaya yatırıp resimlerini çekiyordu... Falaka davasında yeni karar

1 Dolar 40 TL Olur mu? Uzman isim yanıtladı

ABD’deki Sinagog tünelleri hakkında karar verildi Türkiye’deki sinagogların altında tünel var mı?

Cem Küçük'ün canlı yayınında duyuruldu: Emekliler oradan 20 bin lira alabilir
Otomotiv 20 Bin Elektrikli Otomobilini 'Yok Pahasına' Satışa Çıkardı!
Otomotiv

20 Bin Elektrikli Otomobilini 'Yok Pahasına' Satışa Çıkardı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 15:17:00 -
20 Bin Elektrikli Otomobilini 'Yok Pahasına' Satışa Çıkardı!

Otomobil kiralama şirketi Hertz, 20 bin adet elektrikli otomobilini satacağını duyurdu. Aralarında Tesla marka model de olan araçlar, fazlasıyla uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Peki Hertz, neden böyle bir karar aldı?

Otomobil kiralama şirketi Hertz, 20 bin adet elektrikli otomobilini satacağını duyurdu. Aralarında Tesla marka model de olan araçlar, fazlasıyla uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Peki Hertz, neden böyle bir karar aldı?
Otomobil kiralama sektörünün dev isimlerinden biri olan Hertz ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şirket, yaklaşık 20 bin adet elektrikli otomobilini elden çıkarmaya karar verdi. Alınan karar, ciddi bir bölümü Tesla'dan oluşan filonun satılacağı anlamına geliyor. Oysa Hertz, 2024 yılı sonuna kadar filosunun yüzde 25'ini elektrikli modellere dönüştüreceğini açıklamıştı.

Hertz'in kararı, en azından bazı ülkelerde yaşayan tüketicilerin işine gelecek gibi görünüyor. Zira yapılan incelemelerde, satışa çıkarılan otomobillerin gerçekten uygun fiyatlı olduğu tespit edildi. Mesela tüketiciler, 20 bin 125 dolara 2021 model Tesla Model 3 sahibi olabilecekler. Üstelik bu otomobil, Tesla'nın 150 bin kilometre batarya garantisi kapsamında olan bir model. Elektrikli araçlara şans vermek isteyenler, bu araçlara yönelebilirler gibi görünüyor.

Peki Hertz, neden böyle bir karar aldı?

Otomotiv sektörünün elektrikli otomobil dönüşümü ortadayken, Hertz'in neden böyle bir karar aldığını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; Reuters'in aktardığına göre şirketin böyle bir karar almasının temel nedeni, yüksek onarım maliyetleri ve tüketicilerin yetersiz adaptasyonu. Aslına bakacak olursak şirket CEO'su Stephen Scherr, geçtiğimiz yıl yaptığımız bir açıklamada özellikle de Tesla'daki yüksek maliyetlerden şikâyetçi olmuştu.

Hertz tarafından yapılan açıklamada, 20 bin elektrikli otomobilin satılmasının, elektrikli otomobillerden tamamen vazgeçildiği anlamına gelmediği ifade edildi. Şirket, hâlihazırda müşterilerine elektrikli modeller sunmaya devam ederken, filosunu da genişletmeye devam edeceğini duyurdu. Hatta Hertz'e göre 2030 yılına geldiğimizde Avrupa filosunun yüzde 70 ila yüzde 90'lık bölümünün elektrikli olacağının altı çizildi.

Alman devinden ucuz elektrikli otomobil
Alman devinden ucuz elektrikli otomobil

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman devinden ucuz elektrikli otomobil

Otomobil yakıt aldığı sırada bomba gibi patladı, sürücü kendini aşağı attı!
Otomobil yakıt aldığı sırada bomba gibi patladı, sürücü kendini aşağı attı!

Aktüel

Otomobil yakıt aldığı sırada bomba gibi patladı, sürücü kendini aşağı attı!

Araç alacaklara son 1 ay uyarısı! İşte piyasadaki en düşük sıfır otomobil
Araç alacaklara son 1 ay uyarısı! İşte piyasadaki en düşük sıfır otomobil

Otomotiv

Araç alacaklara son 1 ay uyarısı! İşte piyasadaki en düşük sıfır otomobil

İklim aktivistleri Tesla'nın elektrikli o otomobili hedef aldı!
İklim aktivistleri Tesla'nın elektrikli o otomobili hedef aldı!

Aktüel

İklim aktivistleri Tesla'nın elektrikli o otomobili hedef aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23