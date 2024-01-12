20 Bin Elektrikli Otomobilini 'Yok Pahasına' Satışa Çıkardı!

Otomobil kiralama şirketi Hertz, 20 bin adet elektrikli otomobilini satacağını duyurdu. Aralarında Tesla marka model de olan araçlar, fazlasıyla uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Peki Hertz, neden böyle bir karar aldı?

Otomobil kiralama sektörünün dev isimlerinden biri olan Hertz ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şirket, yaklaşık 20 bin adet elektrikli otomobilini elden çıkarmaya karar verdi. Alınan karar, ciddi bir bölümü Tesla'dan oluşan filonun satılacağı anlamına geliyor. Oysa Hertz, 2024 yılı sonuna kadar filosunun yüzde 25'ini elektrikli modellere dönüştüreceğini açıklamıştı.

Hertz'in kararı, en azından bazı ülkelerde yaşayan tüketicilerin işine gelecek gibi görünüyor. Zira yapılan incelemelerde, satışa çıkarılan otomobillerin gerçekten uygun fiyatlı olduğu tespit edildi. Mesela tüketiciler, 20 bin 125 dolara 2021 model Tesla Model 3 sahibi olabilecekler. Üstelik bu otomobil, Tesla'nın 150 bin kilometre batarya garantisi kapsamında olan bir model. Elektrikli araçlara şans vermek isteyenler, bu araçlara yönelebilirler gibi görünüyor.

Peki Hertz, neden böyle bir karar aldı?

Otomotiv sektörünün elektrikli otomobil dönüşümü ortadayken, Hertz'in neden böyle bir karar aldığını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; Reuters'in aktardığına göre şirketin böyle bir karar almasının temel nedeni, yüksek onarım maliyetleri ve tüketicilerin yetersiz adaptasyonu. Aslına bakacak olursak şirket CEO'su Stephen Scherr, geçtiğimiz yıl yaptığımız bir açıklamada özellikle de Tesla'daki yüksek maliyetlerden şikâyetçi olmuştu.

Hertz tarafından yapılan açıklamada, 20 bin elektrikli otomobilin satılmasının, elektrikli otomobillerden tamamen vazgeçildiği anlamına gelmediği ifade edildi. Şirket, hâlihazırda müşterilerine elektrikli modeller sunmaya devam ederken, filosunu da genişletmeye devam edeceğini duyurdu. Hatta Hertz'e göre 2030 yılına geldiğimizde Avrupa filosunun yüzde 70 ila yüzde 90'lık bölümünün elektrikli olacağının altı çizildi.