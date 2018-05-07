Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 yıldır kulüpten para almıyor!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'İki yıldır parası ödenmeyen bir futbolcumuz var' diyerek kastettiği ismin kaptan Onur Kıvrak olduğu öğrenildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:32
2 yıldır kulüpten para almıyor!

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalarda "Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var" dediği oyuncunun kaptan Onur olduğu öğrenildi.
Muharrem Usta'nın göreve gelmesinden sonra bir defa ödeme alan Onur'un "Benim param ödenmezse de olur. Arkadaşlarımın parasını ödeyin" dediği, Muharrem Usta'nın yönetiminin de bir buçuk yıldır kaptana ödeme yapmadığı öğrenildi.
Tecrübeli kalecinin Trabzonspor'da ki alacağının 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:32
  1. Trabzonspor
  2. Onur Kıvrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
    1. Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp..
    2. Feci kaza! Çok sayıda ambulans sevk..
    3. Rusya'da yeni dönem! Görevine resmen..
    4. Bin Ladin operasyonunu anlattı! 3 adım..
    5. ABD yine bildiğini okudu, büyükelçilik..
    6. Maganda dehşeti devam ediyor! Ailenin..
    7. Erdoğan 'Haşhaşiler' demişti! FETÖ..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan..
    9. Ahmet Çakar'dan Akhisar açıklaması:..
    10. İstanbul'a bir sürücüsüz metro daha..
    11. 2 yıldır kulüpten para almıyor!
    12. Mehmetçik'i hain tuzaklardan kurtardılar
    13. Arda için bomba ifadeler: Aklını..
    14. Yanlışlıkla 7 bin dolar bahşiş bıraktı!
    15. Bu yorgancı koruma altında
    16. Erman Toroğlu: Fenerbahçe şampiyon..
    17. Türkiye yalanı yine tutmadı... ABD..
    18. Start verildi! AK Parti'de kritik..
    19. Vicdansızlık! Engelli kadına bunu da..
    20. Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu:..
    Kuveyt Türk
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!