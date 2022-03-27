2 yaş sendromu nedir, belirtileri nelerdir? 2 Yaş sendromunu atlatmanın yolları

2 yaş sendromu nedir?

Gelişim evrelerinden biri olan 2 yaş sendromu, çocukların bebeklik döneminden çıkıp kendilerini birey olarak kabul ettirmeye çalıştıkları dönemdir. Bireyselleşmenin ilk adımı olan ve 18. ile 36. aylar arasında görülen bu sendrom, hem çocuklar hem de ebeveynler için oldukça yorucu bir dönemdir.

2 yaş sendromu kaç ay sürer?

2 yaş sendromu olarak nitelendirilen bu dönem bebeğin 2. yaşıyla birlikte başlar ve genel olarak 18 ay sürer, bu süre 24. aya veya 36. aya kadar da devam edebilmektedir.

2 yaş sendromu belirtileri

Çocuklarda 2 yaş sendromunda genellikle; aşırı bir inatlaşma, sebepsiz ağlama krizleri, tutturmalar, sinirlenince kendine ya da başkasına zarar verme, ısırma, vurma gibi bir takım davranışlar görülür. Hatta bunların büyük bir kısmı, daha önce ya hiç yoktur ya da çok azdır. Ancak bu dönemde birden artmaya başlar.

Bu dönemde karşılaşılan başlıca sorunlar:

"Ben yapacağım" tutturmaları, isteklerinde ısrarcı olmak, söz dinlememek, istenilenin aksini yapmak, kıskançlık, titizlik, takıntılar ve utangaçlık,

İştah problemleri,

Uyku düzeninde bozukluklar, yatmak istememek,

Öfke nöbetleri; anne-baba- diğer çocuklara vurmak, ısırmak, kendine zarar vermek; kafasını vurmak, kendini yere fırlatmak, durmadan ağlamak,

Tuvalet sorunları.

2 Yaş sendromunu atlatmanın yolları nelerdir?

Çocuğun bu dönemde gösterdiği tepkiler, kendini etrafına ispatlama çabasıdır. Kendi düşüncelerinin doğru olduğunu ispatlamaya çalışırken, inatlaşması ve agresif tavırlar sergilemesi gelişiminin bir parçasıdır.

2 yaş sendromunun sağlıklı bir şekilde atlatılması için; ebeveynlerin bu durumun farkına varıp, bu konuda bilinçlenmeleri gerekir.

Bir şey için çocuğa “hayır” dedikten sonra ardından ağladığını görünce “evet” denmemelidir. Ayrıca anne ve babanın davranışlarının da tutarlı olması, biri “evet” derken diğerinin “hayır” dememesi gerekir.

Çocuğu tamamen özgür bırakmak veya tamamen sınırlandırmak yanlış bir tutumdur. Çocukla doğru iletişim kurmalı, ona net ifadelerde bulunulmalıdır.

Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, onların sağlıklı gelişimleri bakımından çok değerlidir. Çocuklar oyunlar oynanmalı, sevdiği ve aynı zamanda eğitici aktiviteler yapılmalıdır.

Fiziksel oyunlar, açık hava gezileri ve parklar, çocukların enerjilerini boşaltabilecekleri, koşup oynayacakları yerlerdir. Bu aktiviteler, çocuğun öfke kontrolünü yönetmesini kolaylaştıracaktır.

Bir kıyafeti giymek istemeyen bir çocuğa, kendi isteğinizi kabul ettirmek yerine, ona iki seçenek verip, seçimi kendisinin yapmasını istemek daha doğru olacaktır.

2 yaş çocuğu nasıl eğitilir?

Kurallar koyun ve o kurallara uymasını sağlayın. Bu yaşta her şeye karşı geleceklerdir. Buna rağmen uyduğu her kural için çocuğu ödüllendirin. Bunun için hediyeler vermekten ziyada bir aferin demeniz ya da sevgi göstermeniz yeterli olacaktır.