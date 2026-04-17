Eğitim-İş'ten yüzsüzlüğün dik alası! Dün "Polis istemeyiz" diyorlardı bugün Bakanlık kapısında feryat ediyorlar 100 yıl sonra bir ilk! Kerkük Valiliği Türkmenlere geçti Gençler 1 dakikada hatim indirdi! Hem duygulandıran hem gururlandıran görüntü Gülistan Doku davasında düğüm çözülüyor! İl Özel İdaresi personeli de tutuklandı Suriye'den üzücü haber! 3 asker hayatını kaybetti Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi uyarı! Diplomasi bitti silahlar konuştu! Uluslararası sistem meşruiyetini kaybetti! Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi Trump'tan dünyaya barış müjdesi! Lübnan ve İsrail arasında ateşkes sağlandı Gazeteci yazar Serdar Arseven'den ezber bozan analiz: Her şey güvenlik tedbiriyle çözülmüyor İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma
2 şehri kana bulayan saldırganların ortak yönü ortaya çıktı!

Türkiye’yi sarsan peş peşe okul saldırılarının etkileri sürüyor. Toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı olaylarda saldırganların uzun süre aynı bilgisayar oyununu oynadığı belirlendi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan ve toplam 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybetmesine, 33 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırılara ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emniyet birimlerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, Türkiye'yi yasa boğan her iki olayın failleri arasında çarpıcı bir ortak nokta tespit edildi.

 

ARALARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU 16 KİŞİ YARALANDI

Olayların ilki 14 Nisan tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 4 öğretmen ve 10 öğrencinin de bulunduğu toplam 16 kişi yaralandı. Ülke genelinde büyük tepkiye neden olan bu olayın üzerinden henüz 24 saat geçmeden, bu kez Kahramanmaraş'tan benzer bir şiddet haberi kamuoyuna yansıdı.

 

BABASINA AİT 5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE OKULA GELDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula gelerek dehşet saçtı. İki farklı sınıfın hedef alındığı silahlı saldırıda, matematik öğretmeni Ayla Kara ile 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

 

HER İKİ SALDIRGAN DA AYNI OYUNUN BAĞIMLISI ÇIKTI

Art arda yaşanan ve toplam 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından harekete geçen emniyet birimleri, saldırganların geçmişine ve dijital ayak izlerine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Emniyet değerlendirmelerinde, iki saldırgan arasında dikkat çekici bir benzerlik saptandı. Kamuoyunda şiddet içerikli yapımların çocuk ve gençler üzerindeki etkisinin yeniden tartışmaya açılmasına neden olan bulgulara göre, her iki saldırganın da uzun saatler boyunca PUBG adlı bilgisayar ve mobil oyunu oynadığı belirlendi. Yetkililerin olaylara ilişkin adli ve idari soruşturmaları devam ediyor.

Okula silahla geleceklerdi: İki öğrenci gözaltında
Etkisiz hale getiren kişi, okul saldırısını düzenleyenin son sözlerini açıkladı! Bakın ne demiş!
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
