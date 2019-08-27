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2 saat önce kiraladığı otomobille kaza yaptı

Zonguldak’ta sürücüsünün fark etmediği istinat duvarından uçan otomobil takla atıp ters döndü.

27 Ağustos 2019 Salı 16:39
2 saat önce kiraladığı otomobille kaza yaptı

Zonguldak’ta sürücüsünün fark etmediği istinat duvarından uçan otomobil takla atıp ters döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Sürücünün aracı 2 saat önce kiraladığı öğrenilirken, aynı yerde dün kaza yapan sürücü tesadüf eseri olay yerine gelince şaşkınlığını gizleyemedi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Terakki Mahallesi’ndeki halk pazarı girişinde yaşandı. Metin Kara idaresindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, otopark çıkışında ilerlerken istinat duvarından aşağıya uçtu. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü bir süre olayın şokunu atlatamadı.


Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye getirilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün aracı 2 saat önce kiraladığı öğrenildi.



Aynı yerdeki kazayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi


Öte yandan 78 yaşındaki Cemal Dirimeşe de 67 NA 311 plakalı aracıyla dün aynı yerde karşı yönden gelen araca yol vermek isterken istinat duvarında aracıyla askıda kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü olayın şokunu yaşamış, araç da bir süre sonra çekici yardımıyla kurtarılmıştı. Eşiyle tesadüf eseri aynı yerden geçen sürücü başka bir aracın da kaza yaptığını görünce bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. İHA’ya konuşan Dirimeşe, "Dün de biz kaza yaptık burada. Onlar gibi olmadı. Biz ucuz kurtulduk. Keşke onlar da olmasaydı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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