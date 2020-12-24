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Aktüel 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın vefat eden eşi son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın vefat eden eşi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi de katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:46:05 -
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın vefat eden eşi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın vefat eden eşi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gürak'ın bir süredir kanser tedavisi gören eşi Zerrin Gürak, tedavi gördüğü hastanede dün 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Zerrin Gürak için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Orgeneral Gürak cami avlusunda beraberinde oğlu ve kızıyla taziyeleri kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, garnizonda görevli bazı personel ile emekli komutanların da katıldığı cenaze namazının ardından Orgeneral Gürak eşinin tabutuna omuz verdi.

Gürak'ın naaşı, Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

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