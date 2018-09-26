2 milyarlık yatırımla Pakistan’a “Hayat” verecek

Türkiye’nin en büyük hızlı tüketim malları şirketlerinden Hayat Kimya, Pakistan’a tesis kurarak bu ülkeye adeta ‘hayat’ verecek. Faisalabad Sanayi Sitesi Geliştirme ve İşletme Şirketi’nin (FIEDMC) İcra Kurulu Başkanı Aamir Saleemi, Hayat Kimya’nın Faisalabad kentinde hijyen ürünlerine yönelik bir fabrikayı kurmak için çalışma başlattığını söyledi.

EN BÜYÜK 9'UNCU İŞ

Yapılacak yatırımın miktarı ise 330 milyon dolar. Şu andaki kurlarla hesaplandığında ise 2 milyar lirayı aşıyor. Saleemi, bu tesisin, sıfırdan yatırım kategorisinde Pakistan’da yapılan en büyük 9’uncu büyük iş olduğunu belirtti. Saleemi, bebek bezinde Molfix, tuvalet kağıdında Papia ve Familia gibi markaların üretiminin yapılacağı fabrikanın 2020 yılında devreye girmesinin hedeflendiğini ifade etti.