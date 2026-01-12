2 metreden düşen adam hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
Bursa Yıldırım'da dere yatağında hareketsiz halde bulunan 53 yaşındaki adamın düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında bulunan bir kişi, çevrede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

 

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde meydana geldi. Gökdere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 metreden dere yatağına düşen kişinin Hüseyin C. olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Aynı bölgede son 1 ay içerisinde 3 kişi düşmeye bağlı olarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

