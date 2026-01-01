  • İSTANBUL
Gündem

Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan Hakkari'de çığ uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Hakkari Valisi Ali Çelik, kent genelinde etkisini sürdüren ve 2 metre kalınlığa ulaşan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Vali Çelik, Hakkari merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi aştığını belirterek, çığ tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Hakkari-Van kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Çelik,  devam eden kar yağışı, eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları ve yoğun buzlanmaya dikkat çekerek "Yerleşim merkezlerinde 1 metreye ulaşan, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ciddi çığ riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamalarını, mecburi durumlarda ise azami dikkatle hareket etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

