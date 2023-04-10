2 malzemeyle yatağınız tertemiz: Altın değerinde tavsiye! Bir an önce lekeleri tek tek temizliyor

Ter ve kir çarşaflarınızdan yatağınıza geçiyor. İşte altın değerinde bir karışım...

Yatakları temizlemek de kolay değil. Sonuçta çamaşır makinesine atamıyorsunuz. Size vereceğimiz ipuçlarını takip ederseniz yatağınız ilk aldığınız günkü gibi olacaktır.

Malzemeler:

* 2 su bardağı karbonat

* 4-5 damla uçucu bitki yağı (lavanta yağı gibi)

* Kavanoz

* Süzgeç

* Elektrikli süpürge

Yapılışı:

1- Karbonat ve uçucu bitkisel yağı kavanozda karıştırın. Lavanta yağı kolayca uyumanıza neden olur. Bu nedenle lavanta yağı seçebilirsiniz.

2- Kavanozun kapağını kapatın ve sallayın. Karbonat ve yağ tamamen karışmalı.

3- Karışımı süzgeç kullanarak yatağa dökün.

4- Şimdi en zor kısmı. Beklemeye koyulun.

Karbonatın yatağınıza sinmesini bekleyin.

5- Elektrikli süpürgeyle, yatağınızın üstündeki karışımı temizleyin.

Artık yepyeni bir yatağınız var.

Yöntem koltuklarda da işe yarıyor. Her ay yöntemi tekrarlayın. Yatağınız tertemiz kalacaktır.

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