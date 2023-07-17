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Kadın - Aile 2 Limon 1 portakal ile limonata (2.5 Litre) limonata nasıl yapılır? Sıcaklıklar arttı: Evde bunları yapın, ardından için!
Kadın - Aile

2 Limon 1 portakal ile limonata (2.5 Litre) limonata nasıl yapılır? Sıcaklıklar arttı: Evde bunları yapın, ardından için!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:26:00 - 2023-07-17 21:52:09
2 Limon 1 portakal ile limonata (2.5 Litre) limonata nasıl yapılır? Sıcaklıklar arttı: Evde bunları yapın, ardından için!

1 Limon 1 portakaldan 3 litre limonata tarifi! Şaka gibi ama gerçek: Has limonata nasıl yapılır? Ev yapımı kolay gerçek tarif: Yaz sıcağında serin serin limonata: Buzluk limonatası (Kesinlikle acı olmuyor): Susamamak için bunu böyle bol bol tüketin!

2 Limon 1 Portakal İle Limonata (2.5 Litre) Tarifi İçin Malzemeler

2 adet limon
1 adet portakal
2 çay bardağı şeker (isterseniz daha az koyup sonra tadına bakıp arttırabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı limon tuzu (şart değil)
2 buçuk litre su

2 Limon 1 Portakal İle Limonata (2.5 Litre) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle portakal ve limonu yarım saat sirkeli suda bekletiyoruz daha sonra iyice yıkıyoruz.
Gelişi güzel dilimleyip buzdolabı poşetine alıyoruz.
Keserken baş kısımlarını derin keselim acı olmaması için.
Kabuklu şekilde derin dondurucuya atıp en az 24 saat bekletiyoruz ki acı olmasın.
Daha sonra dondurucudan çıkarttığımız meyveleri 5-10 dakika hafif çözülmesi için bekliyoruz.
Tamamen çözdürmeyin sadece 5-10 dakika bekleyin.
Rondoda şeker ile birlikte çekiyoruz. Geniş bir kaba aktarıyoruz.
Üzerine su ve limon tuzu ekleyip karıştırıyoruz.
10 dk bu şekilde beklettikten sonra son kez karıştırıp bir süzgeç ya da tülbent ile süzüp servis ediyoruz.

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