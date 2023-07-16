Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

Keçi boynuzunda bulunan madde başka bitkilerde bulunmaz. Emek ürünü şifa kaynağı keçiboynuzu (harnup) pekmezi!Astım, soluk darlığı, Kemik erimesi, bağırsaklar, kolesterol, balgam bir çok derde deva Akdeniz iklimine has bir bitki olan keçiboynuzu ağacı ve onun aynı isimle anılan, isminden de anlaşılacağı üzere keçi boynuzunu andıran şekliyle keçiboynuzu meyvesi, doğanın binlerce yıldır insanoğluna sunduğu şifa kaynakları arasında yer alır. Keçiboynuzunu suya atıp için...