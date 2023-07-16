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Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

2023-07-16 17:29:30
Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

Keçi boynuzunda bulunan madde başka bitkilerde bulunmaz. Emek ürünü şifa kaynağı keçiboynuzu (harnup) pekmezi!Astım, soluk darlığı, Kemik erimesi, bağırsaklar, kolesterol, balgam bir çok derde deva Akdeniz iklimine has bir bitki olan keçiboynuzu ağacı ve onun aynı isimle anılan, isminden de anlaşılacağı üzere keçi boynuzunu andıran şekliyle keçiboynuzu meyvesi, doğanın binlerce yıldır insanoğluna sunduğu şifa kaynakları arasında yer alır. Keçiboynuzunu suya atıp için...

#1
Foto - Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

“KALP-DAMAR SAĞLIĞINI GÖZLEMLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP” Keçiboynuzunun kapsadığı polifenoller, çözünmez pos ve tahinler pozitif etkileri bulunur. Kalp damar sağlığına önemli verim sağlar.

#2
Foto - Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

Keçiboynuzunun posa ölçüsü yüksektir. İyi kalsiyum kaynağı olan keçiboynuzu özellikler çocuklar ve kadınlar tüketmesi önem taşır. Yüksek Kolesterolü Olağana Döndürüyor! Yapılan araştırma sonucu kan kolesterol seviyesi barajın üzerinde olan insanlar için 2 ay boyunca ham şekilde 10 gram keçiboynuzu tüketti.

#3
Foto - Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

Nefes Darlığına Karşı Etkili! Nefes darlığı için bol bol keçiboynuzu tüketilmesi gerekiyor. Keçiboynuzu sadece bununla kalmayıp bir çok verimi olduğu gerçektir. Keçiboynuzunda bulunan madde doğadaki hiç bir bitkide bulunmuyor. O yüzden keçiboynuzunun insanların hayatında önemli olduğunu söylemeliyiz.

#4
Foto - Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

Nefes Darlığından Kurtulmak İçin Keçiboynuzu Kürü Yapın! 6-7 tane keçiboynuzu bulmanız gerekir.Sudan geçirerek çeviriyoruz. Küçük küçük kıralım. Yarım litre suya kırılan keçiboynuzları atalım. Kısık ateşte 7-8 dakika kaynatıp soğumaya bekliyoruz. Soğuduktan sonra suyunu süzerek şişeye koyuyoruz. Her sabah kahvaltı arasında ve akşam yemekten önce düzenli içiyoruz. Çay bardağında içmek yeterlidir. 3 Gün Boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

#5
Foto - Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca için: Birçok derde deva! Nasıl yapılır, gereken malzemeler neler?

Keçiboynuzu Çayının Yararları Nelerdir? Daha iyi nefes almamızı sağlar. Öksürüğe iyi gelir kilo kaybını destekler prostat enfeksiyonlarını iyileştirir. Kemik erimesi cılızlık ve demir eksikliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Potasyum, çinko ve demir vardır. Kolesterolü düşürür. Bağırsakları temizler. Balgam söktürür Vücuttaki zehirli maddeleri atar İshali keser

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