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Kadın - Aile 2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Bu detoks ile göbek yağınız 2 günde eriyecek
Kadın - Aile

2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Bu detoks ile göbek yağınız 2 günde eriyecek

Yeniakit Publisher
2024-04-22 21:48:00 - 2024-04-23 07:20:26
2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Bu detoks ile göbek yağınız 2 günde eriyecek

Fazla kilolar her zaman rahatsız edicidir ve biliyorsunuz ki kilo vermek için sağlıklı bir beslenme sistemi ve düzenli egzersizle yavaş yavaş verilmelidir ancak bazı özel durumlarda 1-2 kiloluk fazlalığı hızla üzerinizden atmak istersiniz. İşte 2 günde 2 kilo vermek için hızlı öneri.

Bazen ipin ucunu kaçırdığımız olur ve tartıda 1-2 kilo fazlalığı görüp panik oluruz. Aldığımız o 1-2 kilodan acilen kurtulmak isteriz.  İşte bugün paylaşacağımız diyet listesi böyle zamanlar için kurtarıcı. Çok acil kilo verdirecek diyetlerden uzak kalamayanlar için 2 gün sürecek bu diyet cazip gelecektir. 

O nedenle ne yapıyoruz? Bu diyeti sadece gerektiği zaman ve sadece 2 gün uyguluyoruz. Kolay gelsin.

1. GÜN

Sabah : Meyve veya meyve suyu
Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt
İkindi: 1 meyve
Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek
Gece : 1 meyve

2. GÜN
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah : Meyve veya meyve suyu
Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt
İkindi: 1 meyve
Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek
Gece : 1 meyve

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