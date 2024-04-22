2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Bu detoks ile göbek yağınız 2 günde eriyecek
Fazla kilolar her zaman rahatsız edicidir ve biliyorsunuz ki kilo vermek için sağlıklı bir beslenme sistemi ve düzenli egzersizle yavaş yavaş verilmelidir ancak bazı özel durumlarda 1-2 kiloluk fazlalığı hızla üzerinizden atmak istersiniz. İşte 2 günde 2 kilo vermek için hızlı öneri.
Bazen ipin ucunu kaçırdığımız olur ve tartıda 1-2 kilo fazlalığı görüp panik oluruz. Aldığımız o 1-2 kilodan acilen kurtulmak isteriz. İşte bugün paylaşacağımız diyet listesi böyle zamanlar için kurtarıcı. Çok acil kilo verdirecek diyetlerden uzak kalamayanlar için 2 gün sürecek bu diyet cazip gelecektir.
O nedenle ne yapıyoruz? Bu diyeti sadece gerektiği zaman ve sadece 2 gün uyguluyoruz. Kolay gelsin.
1. GÜN
Sabah : Meyve veya meyve suyu
Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt
İkindi: 1 meyve
Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek
Gece : 1 meyve
2. GÜN
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sabah : Meyve veya meyve suyu
Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt
İkindi: 1 meyve
Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek
Gece : 1 meyve