2. Göbeklitepe Bisiklet Festivali'nde 250 sporcu Haliliye'de pedal çevirdi

Haliliye Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Göbeklitepe Bisiklet Festivali, bu yıl daha geniş katılımla ve zenginleşen programıyla büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin 28 farklı ilinden ve 4 ülkeden gelen toplam 250 bisiklet tutkunu, tarihle iç içe geçen unutulmaz bir deneyim yaşadı. Üç gün süren festival kapsamında sporcular, yaklaşık 115 kilometrelik parkurda pedal çevirerek kentin tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı buldu. Rota boyunca Göbeklitepe başta olmak üzere şehir turu, Balıklıgöl gezisi, Halfeti ve Harran ilçeleri bisikletle ziyaret edildi. Katılımcılar, hem doğa hem de tarih ile iç içe bir yolculuk deneyimledi.

Etkinlik süresince Haliliye Belediyesi, misafirlere yemek ikramları sunarken, düzenlenen sıra gecesi programı ile festivale renk kattı. Müzik ve kültürel etkinliklerle desteklenen organizasyon, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin sonunda katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, festivalin Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, organizasyona katılım sağlayan tüm sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Canpolat, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

