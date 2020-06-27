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Otomotiv

2. el oto fiyatlarını duyan bayilere koştu

İkinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Düşük kredi faizinden yararlanmak isteyenler, kampanyalar için yetkili bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 17:18:00 -
2. el oto fiyatlarını duyan bayilere koştu

Kredi faizlerinin düşmesiyle otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafenin korunması için toplu taşıma araçlarının yerine özel arabalara yönelim arttı. Talebin artması nedeniyle araçların fiyatları tavan yaparken, 20 yıllık araçlar bile 40 bin liralara yükseldi.

Hükümetin konuya el atması bekleniyor

Durumun kontrolden çıkması üzerine hükümetin konuya el atmasını isteyen vatandaşlar, yine de fiyat araştırması yapmaya devam ediyor. Binlerce kişi düşük faizli krediden yararlanarak araç sahibi olma hayalinde.

Bayiler önünde kuyruklar oluştu

Ancak ikinci el araçların sıfır araçlarla arasındaki fiyat farkı neredeyse kapandı. İkinci el araçların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Çeşitli kredi kampanyalarından yararlanabilmek için yetkili bayilere akın eden vatandaşlar, bayiler önünde kuyruklar oluşturdu.

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