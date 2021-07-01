Koronavirüs salgınında rapel yanı hatırlatma dozunun önemli olduğu bilim insanlarında belirtiliyor. Peki, 2.dozun kaç ay sonrasında 3.doz aşı yaptırılır?

2. dozdan kaç ay sonra 3. doz aşı yapılır? 3. doz kaç ay sonra yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz’dan itibaren 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3.doz için randevu alabileceğini açıkladı. Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi koronavirüs bir RNA virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor.50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz" dedi.

Habertürk'te Muharrem Sarıkaya köşe yazısında 3.dozun önemli ankitor seviyesine ulaşılmayı sağladığını belirtti. Sarıkaya'nın yazısında öne çıkanlar şöyle:

Gün Başlıyor yayınımızda Prof. Dr. Taner Demirel, denek olarak katıldığı Sinovac aşısını olduktan 6 ay sonra kendisine tanınan hak kapsamında üçüncü doz pekiştirme aşısı yapıldığını belirtti. İlk dozda 7, ikinci dozda 12 kat olan antikor seviyesinin üçüncü doz sonrası 200’ün üzerine çıktığını belirtti. Ki bu seviye birçok yeni mutant virüs ile bedenin mücadelesinde önemli bir eşik... Yine Sinovac aşısı olup, 6 ay sonra pekiştirme için Biontech aşısı olanlarda ise bu seviye 600 üzerine fırlamış. Ancak iki doz Biontech olup üçüncü dozu da Biontech olanlarda durum çok değişmemiş, yine 600 ile 700 kat üzerine çıkmış.

Vatandaşlar 3.doz aşı için kaç aralıkla alınması gerektiğini merak ediyor. MHRS sistemine girdiğinizde en yakın aşı randevu alacağınız tarih karşınıza çıkıyor. Buna göre 2.dozun ardından yaklaşık 3.ay sonra 3.doz için sistem randevu veriyor.

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