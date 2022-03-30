2 Dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın! Evde diş beyazlatma pratik

Gün içinde tükettiğimiz şekerli ve gazlı içecekler, aynı zamanda çay ve kahve dişlerde lekelenmeye sebep olur ve normal fırçalamayla çıkmaları zordur. Bu içeriğimizde size sunacağımız doğal harika tedavi yöntemleri sayesinde gülümsemekten çekinmeyeceksiniz.

Karbonat ile diş beyazlatma yöntemi

En çok bilinen doğal diş beyazlatma yöntemi, limon ve karbonat karışımını dişlere uygulamaktır. Karbonata limonu sıkıp karıştırdıktan sonra diş fırçasına sürerek dişlerinizi fırçalayın. Daha sonra, ağzınızı çalkalayarak karışımı temizleyin. Limon yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda dişlerinizin, parlaklığını geri kazanmaya başladığını göreceksiniz. Fakat aşırı ve kontrolsüz kullanımı kesinlikle dişlere zararlıdır. Limonun asit etkisi karbonat ile birleştiğinde, dişlerde yaygın çiziklerle karşılaşılabilir. Bu durum uzun dönemde daha çok renklenme ile karşımıza çıkacaktır.

2 Dakikada dişlerinizi bembeyaz yapın

Hindistan cevizi yağı kullanarak dişlerinizi sadece 2 dakikada beyazlatabilirsiniz. Sadece iki malzemeye ihtiyacınız var. 8 çay kaşığı karbonat tozu ve 8 çay kaşığı hindistan cevizi yağını güzelce karıştırın ve macun kıvamına getirin. Bu macun ile dişlerinizi iki dakika boyunca fırçalayın ve bembeyaz dişlere sahip olun

Çilek ve Karbonat tozu

C vitamini bakımından zengin olan tüm meyveler diş beyazlatma işleminde kullanılabilir.

Birkaç adet çilek, bir tutam deniz tuzu ve yarım çay kaşığı karbonat tozu kullanarak bir macun hazırlıyoruz ve dişlerimizde 5 dakika bekletiyoruz. Ardından güzelce duruluyoruz.

Kahve ile diş beyazlatma

Kahve ve çay dişlerdeki renklenmenin çok büyük sebepleridir ve su ile ağız çalkalayarak bu renklenme minimuma indirilebilir. Daha da etkilisi; çantanızda her zaman diş fırçası ve diş ipi taşımaktır. Böylece her kahveden veya çaydan ortalama 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalayıp ara yüz temizliği yapabilirsiniz.

Tuz ile diş fırçalamak

Evde diş beyazlatmak için ne yapılmalı sorusunun yanıtlarından biri de tuz ve sirke oluyor. 1 çay kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Bu karışıma diş fırçasını batırarak dişlerinizi fırçalayabilir ve sonrasında ağzınızı çalkalayabilirsiniz.