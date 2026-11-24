Ekim ayında Edirne'de gerçekleştirilen 2. Balkan Türk Toplum Buluşması’nın sonuç raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Balkanlar'da yaşayan Türk toplumlarının eğitim, kültür, sağlık, siyaset, ekonomi, medya ve sivil toplum alanlarında karşılaştıkları sorunların değerlendirildiği buluşmaya 29. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Yunus Sezer, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve Batı Trakya’dan yaklaşık 20 temsilci katılmıştı.

Sorun tespitleri yapıldı

Yayınlanan sonuç raporunda, Balkanlardaki Türk toplumunun mevcut sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekilerek çözüm önerileri sunuldu.

Raporda, yer alan sorun tespitlerinden bazıları şu şekilde:

“-Türkçe eğitiminin kurumsal altyapısının zayıflaması, azınlık okullarının kapanması ve genç kuşakların ana dillerini yeterince öğrenememesi,

- Toplumsal faaliyetlerin bireysel çabalara dayanması; vakıf, dernek, eğitim, din ve medya kurumlarının kurumsal kapasitelerinin yetersiz kalması,

- Gençlerin eğitim ve istihdam amacıyla Avrupa ülkelerine göç etmesi ve bu süreçte kendi toplumlarıyla bağlarının zayıflaması.

- Yerel ekonomik imkânların sınırlı olması, girişimcilik ve ticari iş birliklerinin yeterince gelişmemesi,

- Azınlık haklarının korunması, ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarının etkin kullanılması ve bu alanda uzman hukukçuların yetiştirilmesi ihtiyacı,

- Balkan Türk toplumlarının kendi sorunlarını ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktaracak medya ve iletişim kapasitesinin yetersizliği,

- Türk ve Müslüman kurumlar arasındaki anlaşmazlıklar, bölünmeler ve ülkeler arası iş birliği eksikliği,

- Türkiye’de Balkan Türk toplumlarının yeterince tanınmaması, bölgeye yönelik çalışmaların koordinasyondan uzak yürütülmesi ve eğitim imkanlarının gençler açısından cazibesini kaybetmesi.”

Çözüm önerileri paylaşıldı

Yayınlanan sonuç raporunda, sorunların çözümüne yönelik öneriler de yer aldı. Rapordaki önerilerden bazıları şu şekilde:

“-Türkiye’de Balkanlar ve Balkan Türkleri hakkındaki toplumsal farkındalık artırılmalı,

- Türkiye’nin TİKA, YTB, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Anadolu Ajansı gibi kurumlar aracılığıyla sunduğu destekler daha koordineli hale getirilmeli,

- Edirne’de Balkan Türk Toplumları Daimi İstişare Mekanizması kurularak senede en az bir kez de olsa düzenli toplantılar yapılmalı,

- Hak ihlallerinin izlenmesi ve belgelenmesi amacıyla Balkan Türk Toplumları Hukuk ve Hak İzleme Ağı oluşturulmalı,

- Gençlerin eğitimini, akademik gelişimini ve toplumsal ilişkilerini desteklemek üzere Balkan Eğitim ve Gençlik Ağı kurulmalı,

- Balkan Türkleri Araştırma Merkezi ve Türk-İslam Kültür Mirası Dijital Hafıza Merkezi kurulmalı,

- Balkan Türk Toplumları Durum Raporu” her yıl yayınlanmalı,

- Balkan Türk ve Müslüman topluluklarının yaşadıkları ülkelerin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatına etkin katılımları desteklenmeli,

-Balkan Türk ve Müslüman topluluklarının yaşadıkları ülkelerin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatına etkin katılımları desteklenmeli.”

Sonuç raporuna İHH’nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.