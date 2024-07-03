2 asırlık tarihi yapı hayran bırakıyor!

Yozgat'ta 1825 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey'in Başçavuşu Halil Ağa'nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve halk arasında "Yanan Hamam" olarak da bilinen tarihi Başçavuş Çifte Hamamı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yozgat'ta 1978'li yıllarda hamamın kazan dairesinde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle "Yanan Hamam" adıyla anılan Başçavuş Çifte Hamamı, 199 yıllık tarihiyle kentin önemli kültürel miraslarından biri olma özelliğini koruyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon faaliyetleriyle hamamın yeniden eski ihtişamına kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Orijinal mimarisine sadık kalınarak restore çalışmaları yapılan hamam kısa bir süre sonra hizmete açılacak ve valilik ile vakıflar bölge müdürlüğünün alacağı ortak kararla hangi fonksiyonda kullanılacağı belirlenecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Başçavuş Çifte Hamamı, Yozgat'ın kültürel ve turistik değerine de önemli bir katkı sunacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Serdar Açıkgöz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yanan hamamda restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

“Tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor”

Yozgat'ta tarihi güzellikleri bir bir ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Bugün yaklaşık 200 yıla varan mazisi ile Çifte Hamam ya da Başçavuş Hamamı bir diğer adıyla insanımızın söylemiyle Yanan Hamam'da restorasyon çalışmalarını yerine görmek üzere Vakıflar Bölge Müdürümüz, Yozgat Belediyemiz ve İl Kültür Müdürümüz ile buradayız. Restorasyon çalışmalarının sonuna yaklaştık. Bu eser 1978'lerden bu tarafa yanmış yıkılmış olarak ortada kalan bu eser inşallah çok yakın zamanda insanımızın hizmetine kavuşturulacak. Tabi ki de ilimizin değerlerini hayata geçirme konusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yeni çalışmaları var. İnşallah Bakanlığımız üzerinden o eserlerimizi de restoran edip insanımızla buluşturacağız. Ben bu vesileyle tekrar emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Hamam olarak kullanılmayacak”

Hamam içerisinde su nedeniyle buharlaşmanın oluşması doku ve yapıyı zedeleyeceği için bu yapı hamam olarak değil de farklı alanlarda nasıl kullanabiliriz onun araştırmasını onun çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü buhar su suyuyla duvarların buluşması alana zarar verebilir diye arkadaşlarımızın bir değerlendirmesi var. Bu vesileyle en uygun şekilde nasıl değerlendirilebilirsek o şekilde hem de korumak kaydıyla bir çalışma içerisindeyiz, onu da zamanla göreceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“11 milyon 500 bin TL'ye mal oldu”

Hamamın 2022 yılının Ağustos ayında sözleşmesini yapıp, restore çalışmalarına başladıklarını belirten Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ise, restore çalışmalarının 11 milyon 500 bin TL'ye mal olduğunu söyledi. Önemli olanın tarihi yapının kurtuluşu olduğunu söyleyen Karaca, “Bugün itibarıyla tarihi yapının son rötuşlarını yapıyoruz. Yine inşallah Sayın Valimizin de önderliğinde genel müdürlüğümüz ve valiliğimizin alacağı bir kararla fonksiyonu belli olacaktır. Çünkü şehrin ihtiyacı noktasında valimizin vereceği karar çok önemli, bundan dolayı ben, belediye başkanlığına da çevre düzenlemesi için teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.