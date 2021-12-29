Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Aralık Perşembe gününden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının uygulanabileceğini açıkladı. Peki, 2.doz aşıdan kaç ay sonra kaç hafta sonra 3.doz aşı yaptırılır?

2. aşıdan kaç ay sonra 3.doz Turkovac yaptırılır?

2 doz Sinovac’ın 2 ay sonrasında 3.doz aşı yaptırılabiliyor. Hatta 3.dozun iki ay sonrasında 4.doz randevuları da açılıyor.

2 doz Biontech’in 3 ay sonrasında ise 3.doz aşı randevuları açılıyor. Gece yarısından itibaren MHRS web sitesi ya da uygulaması üzerinden 3.doz için randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca ALO 182 üzerinden de aşı randevusu oluşturmanız mümkün.

3 doz aşı olanlar ise MHRS’den kontrol edip 4. doz için en erken ne zaman randevu alabileceklerini öğrenebilir.