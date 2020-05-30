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Spor

2. Amatör Ligin iptaline tepki

TFF tarafından 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:26:14 -
2. Amatör Ligin iptaline tepki

TFF tarafından 2. Amatör Ligin iptal edilmesi tepkiye neden oldu. Manisa 2. Amatör Lig ekiplerinden 45 Manisa Yaşamspor Kulübü Başkanı Yunus Emre Şahin Futbol Federasyonundan adalet istediklerini belirtti.


TFF tarafından 2. Amatör Ligin iptal edilmesine tepkiler sürüyor. Manisa 2. Amatör Lig ekiplerinin kurmayları duruma tepki göstererek federasyona dilekçeyle başvurmaya hazırlanırken, 45 Manisa Yaşamspor Kulübü Başkanı Yunus Emre Şahin, “2. Amatör oynatılsın. Ciddi masraf yapıyorsun, kaliteli bir takım kuruyorsun, 4 maçta 4 galibiyetle 13 gol atıp sadece 2 gol yiyorsun ama bir halı saha takımı olmadığın için kaldığın yerden oynayamıyorsun. Futbol federasyonundan adalet istiyoruz. Tüm ligler oynatılıyor. 2. Amatör’de oynatılsın.” dedi.

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