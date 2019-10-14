0553 313 94 23

1976 sigorta girişliyim ne zaman emekli olabilirim

Ne zaman emekli olurum? SSK sigortalılar için emeklilik kademeli geçiş şartları nedir? 1976 sigorta girişliyim ne zaman emekli olabilirim? Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek? İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:28
1976 sigorta girişliyim ne zaman emekli olabilirim

Ne zaman emekli olurum? SSK sigortalılar için emeklilik kademeli geçiş şartları nedir? Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek. İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.

 

Ali Şerbetçi ne zaman emekli olurum? sorularına verdiği cevapta kimin ne zaman ve kaç gün prim ile kaç yaşında emekli olacağını yazdı.

05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 yılında askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? 

İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız.

Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış.

Bu nedenle yaş sıkıntınız yok.

Askerliği ödeyip 3 yıl daha prim ödeyin.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:28
  1. Ne zaman emekli olurum?
  2. SSK sigortalılar için emeklilik kademeli geçiş şartları nedir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi
    1. Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle..
    2. Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
    3. UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak
    4. Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü'..
    5. Kremlin Sözcüsü: Türk ve Rus..
    6. Skandal sözleri sonrası Mustafa..
    7. Polonya'dan AB'de Türkiye yorumu:..
    8. Bakan Akar'dan liderlere Barış Pınarı..
    9. Esed'in ajansından ilginç iddia! 'Esed..
    10. ABD'den Haseke kararı!
    11. 'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer..
    12. Fransa Türkiye maçı ilk 11'i
    13. 7 bin polis alımı başvuruları bugün..
    14. Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab..
    15. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma..
    16. Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı..
    17. İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili..
    18. Memur emeklisi dul bir kadın, SSK..
    19. YÖKDİL ne zaman yapılacak?2019..
    20. 1980 sigorta girişliyim ne zaman..
    21. BM'den Türkiye'ye alçak iftira: Sayı..
    22. İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı..
    23. 44 sanatçıdan skandal çağrı!..
    24. 1976 sigorta girişliyim ne zaman..
    25. Ukrayna Portekiz EURO 2020 eleme maçı..
    26. İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne..
    27. Suriyeli ailenin sözleri yürekleri..
    28. Bulgaristan İngiltere EURO 2020 eleme..
    29. Balkanların meşhur tatlısı kaymaçina..
    30. Barış Pınarı Harekatı'na damga..
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor