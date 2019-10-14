1976 sigorta girişliyim ne zaman emekli olabilirim

Ne zaman emekli olurum? SSK sigortalılar için emeklilik kademeli geçiş şartları nedir? Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek. İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.

Ali Şerbetçi ne zaman emekli olurum? sorularına verdiği cevapta kimin ne zaman ve kaç gün prim ile kaç yaşında emekli olacağını yazdı.

05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 yılında askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?

İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız.

Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış.

Bu nedenle yaş sıkıntınız yok.

Askerliği ödeyip 3 yıl daha prim ödeyin.