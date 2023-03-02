1915 Çanakkale Köprüsü konteynerleri deprem bölgesine

1915 Çanakkale Köprüsü, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Teknokent bölgesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde belirlenen noktada yaklaşık 1200 kişinin barınabileceği konteyner yaşam alanı kurulumuna gerçekleştiriyor.

1915 Çanakkale şantiyelerinde bulunan konteynerler deprem bölgesine kuruluyor

1915 Çanakkale şantiyelerinde bulunan konteynerler sökülerek Kahramanmaraş’ta yaşam alanına dönüştürülüyor. Kurulumuna başlanan konteyner yaşam alanında yatak, battaniye, dolap, klima, radyatör gibi eşyalar ile ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetlerine ilave olarak yemekhane, çamaşırhane ve lokal yapıları da bulunacak.

Projenin makine ve ekipmanları süratle deprem bölgesine ulaştırıldı

Afet haberini alır almaz yola çıkmak üzere hazırlıklarına başlayan ve süratle bölgeye intikal eden, aralarında yüksekte çalışma ve iple erişim uzmanlarının da bulunduğu 58 kişilik gönüllü 1915 Çanakkale ekibi arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Proje’nin iş makinası, arama kurtarma ve inşaat malzemeleri, konteyner, mobil tuvalet, giyim, gıda, eşya ve hijyen malzemesi kategorilerindeki yardımları 1915 Çanakkale gönüllü ekipleri tarafından doğrudan deprem bölgesine ulaştırıldı. Ayrıca 1915Çanakkale Projesi çalışanları da giyim, battaniye, hijyen malzemesi gibi ihtiyaçların temini konusunda katkıda bulundular.

Bunların yanı sıra, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun inşaatını tamamlayarak işletmesini sürdüren görevli şirketin ortakları olan DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi’nin de tüm imkanlarını seferber ederek depremden etkilenen şehirlere münferit yardımları ve konteyner kent kurulumları sürüyor.