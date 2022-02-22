1915 Çanakkale Köprüsü de zillete battı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Dünyanın sayılı eserleri arasında yerini alan 1915 Çanakkale Köprüsü, zorlu Kovid-19 şartlarına rağmen 4 yıl gibi kısa süre içerisinde inşa edildi. Salgın döneminde olağanüstü güvenlik önlemleriyle şantiyesinde 12 bin kişinin aralık vermeksizin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde ülkeye kazandırılan dev eser, dünyanın en uzun orta açıklıklı, en yüksek kuleli ve en büyük ağır kaldırma operasyonu yapılan köprüsü olarak şimdiden tarihe geçmiş durumda.

1 saatlik yol 6 dakikaya indi

Bağlantı yollarıyla 90 kilometreyi bulan dev proje, devletin kasasından tek kuruş çıkmaksızın 3.1 milyar euroya mâl oldu. Yüksek mühendislik ve teknoloji ürünü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile otomobille 1 saatlik süre 6 dakikaya kadar indi. Yıllar boyunca Avrupa’nın peşine takılıp geri bırakılan, bayrak direği bile yapılamayan ülke seviyesinde tutulan Türkiye’yi devasa projelerle tanıştıran AK Parti iktidarının Marmara Boğazı’na hediye ettiği son gerdanlık olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bütün dünyada rekorlarıyla anılırken Zillet zihniyeti tarafından iğrenç söylemlerle hedefe oturtuluyor.

Devasa projeye dev algı perdesi

Milletin bu kalkınma projesinin bütün ihtişamıyla görememesi için ‘algı perdesi’ çekmeye çalışan Zillet, köprünün özelliklerini değil; açılış tarihinin Başkan Erdoğan’ın doğum gününe getirildiği algısını dillendiriyor, belirli süre işleyecek geçiş ücreti ayrıntısını büyütüyor, yap işlet devret modeliyle yapılmasını küfürlü yorumlarla dile getirerek iğrençlikte dip yapıyor. Bizzat Erdoğan tarafından köprünün resmi açılışının 18 Mart’ta olacağı duyurulmasına rağmen, Erdoğan’ın doğum tarihi olan 26 Şubat’ta açılacağı yönünde kirli propaganda yaparak, “Kendine köprü hediye etti” manşetlerini attılar, salgına rağmen planlanandan 1.5 yıl önce bitirildiğini gizleyip, Çanakkale zaferinin yıldönümüne yetiştirilmesini sakladılar.

‘İP’sizden “Yap işlet/becer” küfrü

İP milletvekili Aytun Çıray, “Yap işlet/becer (!) devlet modeliyle yapılan” diyerek küfrettiği projede devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadı. Küfürbazlar partisi İP’in vekili, köprünün 11 yıl sonra devlete iade edilecek olmasını ise perdeledi. 1915 Çanakkale Köprüsü hakkındaki algıları ve olguları Akit’e değerlendiren yazarlar ve aktivistler ise, “Zilletin tek derdi Türkiye’nin eser kazanması” görüşünde birleşti.

Hiçbir projeyi istemiyorlar

Gazeteci Yazar Galip İlhaner, şunları dile getirdi: “Hem manevi hem maddi hiçbir projeyi istemiyorlar. Muhalefet Çanakkale ruhuna, o ruhu doğuran maneviyata karşıdır. Çanakkale, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin ruhudur. Esasında bunlar Çanakkale’nin birleştirici ruhuna karşılar. Çünkü Çanakkale’nin birleştirici ruhunu Erdoğan ve Cumhur İttifakı temsil ediyor. Hükümeti yapmadığı şeyleri değil de yaptıkları üzerinden eleştiriyorlar. İktidar proje yapıyor onlar ‘biz daha iyisini yapacağız’ demek yerine ‘yapılan projeleri yapmayın’ diyorlar. Erdoğan yaptığı projelerle tarihe geçsin istemiyorlar.”

Yapmadılar, yaptırmıyorlar

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş de, şunları ifade etti: “İnsanımızı gaz, yağ, ilaç ve maaş kuyruklarına mahkum edip Batılı ağababalarından takdirname alan eski Türkiye artıkları, ülkemizin vizyon projelerine çamur atmaya doymuyor. Bu defa Haçlıların gözüne ‘yapmayarak’ değil ‘yaptırmayarak’ girmeye çalışıyorlar. Bu toprakların insanlarına ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya alışmış olan bu zorbalara rağmen iktidarın 1915 Çanakkale Köprüsü gibi devasa hizmetleri zor şartlara rağmen tamamlayıp hizmete almasını şükranla karşılıyoruz. Haçlı uşaklarının bu ve benzeri eserlere yönelik bühtanlarını da kendilerine aynen iade ediyoruz.”