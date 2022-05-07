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Aktüel 19 Mayıs ne zaman hangi gün? 19 Mayıs’ta tatil var mı?
Aktüel

19 Mayıs ne zaman hangi gün? 19 Mayıs’ta tatil var mı?

Ramazan Bayramı tatilinin geri bırakılmasından sonra şimdi gözler 19 Mayıs’ta. Hem öğrenciler hem çalışanlar 19 Mayıs tatilini araştırmaya başladı. Resmi tatil günleri içerisinde yer alan 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaya. Peki bu yıl 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:13:00 - 2022-05-07 16:14:46
19 Mayıs ne zaman hangi gün? 19 Mayıs’ta tatil var mı?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör için fazla mesai ücreti alıyor.

19 Mayıs ne zaman hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs bu sene perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

2022 resmi tatil günleri

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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